Kamala Harris’ten Gazze mesajı: Savaşı sona erdirmek için elimden geleni yapacağım

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine saatler kala, Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris ABD'nin East Lansing şehrinde bulunan Michigan Üniversitesi'nde seçim mitingi düzenledi.

Kamala Harris (AA)

"YIKICI BİR DURUM"

Konuşmasına "Oy vermeye hazır mıyız?" ve "Kazanmaya hazır mıyız" diyerek başlayan Harris, seçimlere ithafen "Bunu başaracağız" dedi. Orta Doğu'daki gelişmelere değinmeden önce "Bugün burada Michigan'da derin ve gururlu kökleri olan Arap-Amerikan toplumunun liderleriyle bir aradayız" diyen Harris, devam eden savaşı "yıkıcı bir durum" olarak niteledi.



"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"



"Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu ve Lübnan'daki sivil kayıplar ve yerinden edilmeler göz önüne alındığında bu yıl zor geçti" diyen Harris, "Başkan olursam Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Gazze'deki acıları durdurmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistin halkının onur, özgürlük ve güvenlik içinde kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. Sivilleri korumak ve bölgeye huzur getirmek adına İsrail - Lübnan sınırında diplomatik bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Harris, "tüm insanlar için" güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.