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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 04:04 Güncelleme: 04.11.2024 06:02
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Mısır'da bir araya geldi. Yapılan görüşmede Filistin meselesindeki gelişmeler ve Gazze'de ateşkes çalışmaları değerlendirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Mısır'da bir araya geldi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, 12. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Mısır'a giden Abbas, başkent Kahire'de Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Abbas görüşmede, Ebu Gayt'a, Filistin meselesinde yaşanan gelişmeler, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Abbas ayrıca, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan olağanüstü Arap-İslam ortak zirvesinden beklentilerine ilişkin de Ebu Gayt'ı bilgilendirdi.

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