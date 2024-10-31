İsrail basınında yeni iddia: Kabinede çatlak! Netanyahu’ya ateşkes tehdidi

Geçtiğimiz gün Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez kameraların karşısına geçti.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, örgütün İsrail'le "kabul edilebilir görülen" ateşkes koşulları sunulana kadar savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Lider olarak yaptığı ilk konuşmada Naim Kasım ateşkes süreciyle ilgili olarak, "İsrailliler saldırılarını durdurursa ve uygun gördüğümüz koşullar oluşursa bunu kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Kasım'ın ateşkese aralık bırakmasının ardından önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtti.

ATEŞKES İÇİN ABD DEVREDE

Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.

"Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Diğer taraftan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin taslağı İsrail devlet televizyonu KAN tarafından açıklandı. Açıklamaya göre ateşkes 60 gün sürecek. İsrail işgal güçleri Lübnan topraklarından çekilecek.

İSRAİLLİ YETKİLİLERE SUNULDU

Amos Hochstein tarafından hazırlandığı iddia edilen belgenin, İsrail'li yetkililere sunulduğu bildirildi.

KAN'a göre, bu taslağa atfedilen temel noktalar, imzalandığı andan itibaren Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı Kararı'nın tanınacağı ve tam olarak yürürlüğe konulacağı yönünde.

NETANYAHU'YU TEHDİT ETTİ

İran Haber Ajansı ISNA'nın bildirdiğine göre İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Netanyahu'nun Lübnan'da beyaz bayrağı çekmesi halinde hükümetin çökeceğini iddia etti.

Gvir, "Hizbullah'la anlaşma Kabinenin çöküşü anlamına geliyor. Netanyahu Hizbullah'la anlaşmak isterse koalisyon kabinesiyle hükümetini devirecek." dedi.

İsrail medyası, olası ateşkes antlaşmasında Netanyahu'nun zor durumda kalacağı ve kabinenin 7 Ekim Aksa Tufanı'nın hesabını soracağı öne sürüldü.

BM'NİN 1701 SAYILI KARARI NE İÇERİYOR?

BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen karar, BM Güvenlik Konseyi tarafından 11 Ağustos 2006'da 34 günlük süren İsrail Lübnan Savaşı'na istinaden alındı. Savaşan taraflarca kabul edilmesiyle düşmanlıkların sona ermesine yol açan karar, derhal ateşkesi içeriyor. Lübnan birliklerinin ve BM barış güçlerinin güney Lübnan'a konuşlandırılması ve güvenliği sağlamaları bekleniyor.