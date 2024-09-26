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Mahmud Abbas'tan BM'ye destek çağrısı!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:14
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Mahmud Abbas’tan BM’ye destek çağrısı!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu. Abbas, "İsrail'i, uluslararası meşruiyet ve uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı göstermeye zorlamak için" uluslararası çaba gerektiğine dikkati çekti.

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