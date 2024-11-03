03 Kasım 2024, Pazar
Haberler Dünya Haberleri

İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e misilleme!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 04:11 Güncelleme: 03.11.2024 05:50
ABONE OL
İslami Cihad Hareketi’nden İsrail’e misilleme!

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, siyonist İsrail'de birkaç bölge ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail medyası saldırıların ardından patlama yaşanan bölgelerde siren seslerinin duyulduğunu açıkladı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İşte detaylar...

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları İsrail'e bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

"SAVAŞÇILARIMIZ BİR DİZİ ROKET SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ"

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız, İsrail'in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail'den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Iraktan İsraile dron saldırısı: 5. kez vurulduIraktan İsraile dron saldırısı: 5. kez vuruldu IRAK'TAN İSRAİL'E DRON SALDIRISI: 5. KEZ VURULDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör