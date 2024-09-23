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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Irak'tan İsrail'e dron saldırısı: 5. kez vuruldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 00:34 Güncelleme: 23.09.2024 00:42
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Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Irak’tan İsrail’e dron saldırısı: 5. kez vuruldu

Tansiyonun yükseldiği Orta Doğu'da her geçen gün gerilim daha da tırmanmaya devam ederken  Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş", insansız hava aracıyla (İHA) Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı düzenlediğini açıkladı. "Irak'ta İslami Direniş" tarafından yapılan açıklamada İHA'ların kullanıldığı ve bunun gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğu belirtildi.

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