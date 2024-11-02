Tayvan’da tayfun felaketi: 3 kişi öldü 690 kişi yaralandı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunun maddi hasara sebep olduğu 10 bin 831 vakanın bildirildiğini açıkladı.

Nantou ilinde kara yolunda devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonette seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu (AA)

Başkent Taipei'de motosiklet kullanan 48 yaşındaki bir kişi de devrilen elektrik direğinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Üçüncü can kaybının ise Taoyuan şehrinde inşaat platformundan düşen bir göçmen işçi olduğu belirtildi.

Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller nedeniyle çeşitli illerde 690 kişi yaralandı. Tayfundan zarar görenler için kurulan 10 acil durum barınağında halen 155 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu (AA)

BÜYÜK HASAR OLUŞTU!

Şiddetli rüzgar ve yağış, Ada genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü. Tayfun nedeniyle 950 binden fazla hanenin elektriği, 63 binden fazla hanenin suyu kesildi. Halen en az 32 bin haneye elektrik, 1240 haneye ise su sağlanamadığı belirtiliyor.

Hsinchu, Taoyuan ve Hualien'de yolların kapanması nedeniyle 3 bölgeye halen ulaşılamazken Taichung ve Nantou'da da çok sayıda yolun hasar görerek kapandığı bildiriliyor. Tayfun, tarımda 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) maddi zarara yol açarken, en çok zarar Hualien ve Yulin illerinde görüldü.

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu (AA)

BU YIL PASİFİK'TEKİ 21. TAYFUN

Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim'de Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaşmış ve ardından kuzey-kuzeybatı yönünde iç kesimlere ilerledikten sonra zayıflayarak tropikal depresyona dönüşmüştü.

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu (AA)

Tayfun nedeniyle Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de alarm ilan edilmişti. Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlar taşıyan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olmuştu.