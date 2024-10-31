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Trump'tan seçmenine hakarete net tavır! Biden’a çöp kamyonlu yanıt: Şerefine sürüyorum!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 12:41 Güncelleme: 31.10.2024 13:02
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Trump’tan seçmenine hakarete net tavır! Biden’a çöp kamyonlu yanıt: Şerefine sürüyorum!

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın destekçilerine 'çöp' demesinin ardından çöp kamyonuna binerek "Bu kamyonu Kamala ve Joe Biden şerefine sürüyorum" dedi.

TRUMP ÇÖP ARABASI KULLANDI!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, destekçilerini "çöp" olarak nitelediği Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, çöp kamyonuna bindi.

fotoğraf: REUTERSfotoğraf: REUTERS

"BIDEN VE HARRIS'İN ŞEREFİNE SÜRÜYORUM"

The Hill gazetesinin haberine göre, Biden'ın "çöp" eleştirisine, Trump'tan karşı hamle geldi.

Seçim kampanyası kapsamında çöp kamyonu süren Trump, "Çöp kamyonumu beğendiniz mi? Bu kamyon Kamala Harris ve Joe Biden'ın şerefine." diye konuştu.

fotoğraf: REUTERSfotoğraf: REUTERS

DEMOKRATLARDAN HASAR KONTROLÜ

Trump'ın mitinginde konuşan komedyenin, Porto Riko hakkında "yüzen çöp adası" şakası yapmasının ardından Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp (Trump) onun destekçileri." şeklindeki eleştirisine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Demokrat Parti başkan yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, Maryland'de konuya ilişkin basın mensuplarına konuştu.

Vatandaşların kime oy verdiğiyle alakalı eleştiriye maruz kalmasına "kesinlikle karşı" olduğunu belirten Harris, seçildiğinde tüm vatandaşların başkanı olacağı sözünü verdi.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

BIDEN'DAN "ÇÖP" GAFI

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in, Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi tartışmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde, Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in paylaştığı konuşma dökümünde, Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır." dediği belirtilmişti.

Trump çöp arabası kullandı!Trump çöp arabası kullandı! TRUMP ÇÖP ARABASI KULLANDI!

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