Netanyahu’nun İHA paniği: Bu sefer de düğünlerini erteledi

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasının planlandığını kaydetti.

Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Binyamin Netanyahu muhtemel İHA saldırısı nedeniyle oğlu Avner'in düğününü ertelemek istediğini bildirdi

Planlanan bir etkinliğin katılımcılara risk oluşturabileceği öne sürüldü. Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemeyi istediği aktarıldı.

HİZBULLAH KONUTUNU HEDEF ALMIŞTI

Lübnan'dan 19 Ekim'de Hizbullah tarafından fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.

Lübnan Hizbullah'ı Binyamin Netanyahu'nun özel konutunu hedef almıştı

Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında hasar oluşmuştu.