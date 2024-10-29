Amerikan medyası paramparça! Adaylardan desteklerini çektiler

ABD'nin ünlü gazetelerinden Washington Post'un yayıncısı William Lewis, gazetenin 2024 başkanlık seçimlerinde ne başkan yardımcısı ve demokratçıların adayı Kamala Harris'i ne de cumhuriyetçilerin adayı ve eski başkan Donald Trump'ı desteklemeyeceğini duyurdu.

Amerikan basınında yerel seçimlerden en yüksek makama kadar gazeteler bazı isimlerin arkasında durup, okurlarına oy vermeleri konusunda yönlendirici olmaları bir gelenekti. Ancak ABD basını, 2024 başkanlık seçimleri için adayları desteklememeye veya desteğini çekmeye başladı.

Buna göre Washington Post ekibinin Kamal Harris'i desteklemek istediğini açıklamasının ardından Bezos'un buna karşı çıktığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta Los Angeles Times gazetesi de Kamala Harris'e açıkladığı desteği Gazze'de İsrail'in işlediği soykırımı gerekçe göstererek çektiğini duyurmuştu.

BEZOS SEBEBİNİ AÇIKLADI

Washington Post'un sahibi Jeff Bezos, "Acı gerçek: Amerikalılar haber medyasına güvenmiyor" başlıklı köşe yazısında gazetesinin neden hiç kimseyi desteklemeyeceğini anlattı.

Jeff Bezos, sahibi olduğu Washington Post gazetesinin başkanlık seçimlerinde hiçbir adayı desteklemeyeceğini duyurdu (WP)

Jeff Bezos, bir gazete başyazısında ABD başkanlığı için bir adayı desteklemeyi reddederek "ilkeli bir karar" aldığını söyledi.

Bezos, kendi yazısında, bir adayı desteklememe kararının gazetecilere ve medyaya olan kamuoyu güveninin azalmasından kaynaklandığını belirterek, haber merkezlerinin "doğru olması gerektiğini" ancak "doğru olduğumuza inanılması da gerektiğini" belirtti. ABD basının en güvenilir kurumlar arasında en alt seviyede yer aldığını belirten Bezos, "Mesleğimiz artık en az güvenileni. Yaptığımız bir şey açıkça işe yaramıyor." dedi.

"ÖNYARGI ALGISI YARATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bezos, "Gazetelerin başkanlık onayları bir seçimin terazisini değiştirmek için hiçbir şey yapmaz. Pensilvanya'daki kararsız seçmenlerin hiçbiri 'Gazete A'nın onayını alıyorum' demeyecek. Hiçbiri. Başkanlık onaylarının aslında yaptığı şey, önyargı algısı yaratmaktır." ifadelerine yer verdi.

Lewis ise Bezos'ın köşe yazısının ardından bu kararın "başkan adaylarını desteklememe köklerimize dönüş" anlamına geldiğini ifade ederek, gazetenin bundan sonra hiçbir adayı desteklemeyeceğini bildirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELDİ

Karar, Post'un eski genel yayın yönetmeni de dahil olmak üzere geniş çaplı bir tepkiye yol açtı ve kararı 'korkaklık', 'rahatsız edici' ve 'omurgasızlık' olarak nitelendirdi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Robert Kagan, protesto amacıyla istifa etti.

Post'taki yirmi bir köşe yazarı da gazetenin bir başkan adayını desteklememesinin 'korkunç bir hata' olduğunu söyleyen muhalif bir görüş yazısına imza attı.

Gazetenin bir adayı desteklememe kararının alınmasından bu yana 200.binden fazla kişinin Post aboneliğini iptal ettiği kaydedildi.

BEZOS HARRİS'İ DESTEKLEMELERİNE ENGEL OLDU

Lewis'in görüş yazısının yayınlanmasından birkaç saat sonra Post gazetesinde bir makale daha yayımlandı. Makalede, tartışmalara aşina kişilere göre gazetenin yayın kurulunun Harris'i desteklemeye hazır olduğu, ancak 2013'ten beri gazetenin sahibi olan Bezos'un engellediği belirtildi.

TRUMP'LA İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in CEO'su David Limp'in geçtiğimiz cuma Teksas'ta Trump ile görüştüğünün bildirilmesinin ardından gazetenin Trump'la iş birliği yaptığına dair dedikodular ortaya çıktı.

Bezos, Trump ve Limp'in görüşmesi hakkında "Öğrendiğimde iç çektim, çünkü bunun bunu ilkeli bir karardan başka bir şey olarak çerçevelemek isteyenlere cephane sağlayacağını biliyordum." diye yazdı. Bezos, "Ama gerçek şu ki, görüşmeden önceden haberim yoktu. Limp bile önceden bilmiyordu; görüşme o sabah hızla planlanmıştı." sözlerine ekledi.

Bezos, Post'u 2013'te 250 milyon dolara satın aldı. Gazete başlangıçta bir dönüşüm yaşadı ve Trump ve başkanlığı hakkında derinlemesine haberler yaparak milyonlarca abone çekti. Ancak bu ivmeyi korumakta zorlandı.