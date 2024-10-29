Kapalı oturumda itiraf etti! İHA’lar Netanyahu’nun korkulu rüyası oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta özel konutuna düzenlenen İHA saldırısının ardından İHA'lar korkulu rüyası oldu.

İran ulusal haber ajansı IRNA'nın İsrail basınına dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı İsrail meclisi Knesset'te yaptığı kapalı bir oturumda "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH SİHA GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail Askeri Kuvvetleri'nin (IDF) son değerlendirmelerine göre, bu sabah güneydeki sahil kenti Aşkelon'da açık bir alanda patlayan İHA'nın, Yemen'den fırlatıldığını bildirdi.

Çarpmanın etkisiyle can kaybı yaşanmazken, küçük çaplı yangın çıktı.

IDF, bu sabah Lübnan'dan fırlatılan bir başka insansız hava aracının da Yukarı Celile üzerinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Dağılan şarapnel parçaları bir tren istasyonunun üzerindeki yaya geçidinde hasar oluşturdu.

KABİNE TOPLANTISI İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz pazartesi İsrail'de toplanması planlanan kabine toplantısı 'güvenlik endişeleri' nedeniyle iptal edilmişti.