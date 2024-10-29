Hizbullah’ın yeni lideri belli oldu! Hasan Nasrallah’ın yerine o isim atandı

Hizbullah'ın, yeni liderinin Naim Kasım olduğu duyuruldu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yüce Allah'a iman, hakiki Muhammedi İslam'a bağlılık ve Hizbullah'ın ilke ve hedeflerine bağlılığa dayalı olarak ve seçilmişlerin seçimi için onaylanmış mekanizmaya güvenerek Hizbullah Konseyi'nin yeni lideri olarak Genel Sekreter unvanına Sayın Şeyh Naim Kasm'ı seçmesi konusunda mutabakata vardı. Hizbullah, Yüce Allah'tan, Hizbullah'a ve onun İslami direnişine liderlik etme konusundaki asil misyonunda kendisine yardım etmesini istiyor.

Yüce Allah'a, aziz ve kıymetli şehidimiz Seyyid Hasan Nasrallah'ın (Allah ondan razı olsun) ruhuna, şehitlerimize, İslami direniş savaşçılarımıza ve kararlı, sabırlı ve sadık milletimize ant içiyoruz. Hizbullah'ın ilkelerine ve hedeflerine ulaşacağımıza dair el ele verelim ve zafer elde edilene kadar direniş ateşini yakmaya ve bayrağını yüksekte tutmaya devam edelim."

NAİM KASIM KİMDİR?

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım 1953'te Kfar Fila'da Şii bir ailede doğdu. Naim Kasım evli ve altı çocuğu var. Facebook, YouTube vb.'de kendi sosyal medya hesaplarını yönetiyor. İlahiyat okudu ve öğretmeni Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı. Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı.

Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenci birliğinin kurucularından biriydi. Musa el-Sadr liderliğindeki Amal hareketine katıldı. Kasım, 1974'ten 1988'e kadar İslami din eğitimi derneğinin başkanıydı. Ayrıca el Mustafa okullarının danışmanı olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş faaliyetlerine katıldı ve 1991'de grubun genel sekreter yardımcısı oldu.

Kasım'ın, İran dışişleri bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan ve Suriye'ye yapacağı resmi ziyaret için kullandığı uçakla 5 Ekim 2024'te Beyrut'tan ayrıldıktan sonra Tahran'da yaşadığı bildirilmişti.

Kasım, 2006'da Hizbullah: İçeriden Hikaye adlı bir kitap yayınladı. Ağustos 2011'de, kitabının sekizinci baskısı için düzenlenen bir törene katıldı ve burada "Yoksul Güney Lübnan'ı yeniden inşa etmemiz ve karşılığında silahlarımızı teslim etmemiz ve direnişin çalışmalarını durdurmamız için bize milyarlarca dolar teklif edildi. Ancak onlara paralarına ihtiyacımız olmadığını ve direnişin sonuçları ne olursa olsun devam edeceğini söyledik" ifadelerini kullandı.