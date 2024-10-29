Alman politikacı Krah Türkiye’ye methiyeler düzdü: Fransa ekonomisi de geçecekler

Almanya'da bulunan AFD (Almanya Alternatif Partisi) üyesi olan ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi Maximilian Krah Türkiye ve göç politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Maximilian Krah (AP)

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Krah, Almanya'nın gerçek dostları olan Türkleri hatırlamasını gerektiğini vurgularken, Başkan Erdoğan'a da övgüler dizdi.

Krah ayrıca önümüzdeki 10 yılın sonunda Türkiye'nin Fransa ekonomisinden daha güçlü olacağını vurgularken Türkiye ve Almanya'nın göç konusunda ortaklık yapması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz (AA)

İşte Maximilian Krah'ın sözlerinde öne çıkanlar:

"GERÇEK DOSTUMUZ TÜRKLERİ HATIRLAMALIYIZ"

"Savaş sonrası dönem sona erdi. Almanya'nın dış ve Avrupa politikası kendini yeniden icat etmelidir. Gerçek eski dostlarımız olan Türkleri hatırlama zamanı geldi. Almanya ile Türkiye'yi yüzyıllık bir dostluk güven ve işbirliği bağa bağlamaktadır. 1. Dünya Savaşı'nda silah arkadaşlığı yaptık ve günümüzde de NATO'da bu dostluğu sürdürmekteyiz. Milyonlarca Türk Almanya'da yaşadı bazıları hala orada yaşarken bazıları ise ülkesine döndü.

Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi politikacılar hızla değişen bir dünyada ulusal egemenliği korumanın ve siyasi hareket alanını genişletmenin mümkün olduğunu kanıtladı."

"GÖÇ KONUSUNDA DOĞRU ORTAKLAR GEREKİYOR"

"Diğer yandan Orta Doğu'dan Türkiye üzerinden Almanya ve Avrupa'ya bir göç akını var. Bu göç dalgası da büyük bir istikrarsızlığa yol açarken Almanya olarak doğru ortaklara ihtiyacımız var. Çünkü buradaki esasa mesele sadece göçün önlenmesi değil geleceğin şekillenmesidir. Ayrıca refahın korunması ve gelecek fırsatlardan adil payımıza almamız gerekiyor."

Arşiv (AA)

"TÜRKİYE FRANSA EKONOMİSİNDE DE GÜÇLÜ OLACAK"

"Türkiye artık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadar Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak"

"GÖÇÜ ÖNLEME KONUSUNDA TÜRKİYE İDEAL BİR ORTAK"

"Türkiye modern teknolojilerin, hava ve uzay teknolojilerinin de merkezi. Türkiye ekonomik gelecek siyasi istikrar ve göç önleme yani yeniden göç konusunda ideal bir ortaktır. Suriye ve Afganistan'dan gelen mülteciler konusunda artık dostları tanıma ve güvenin geliştiği bir temel üzerinde geleceğe doğru ilerleme zamanı gelmiştir. Eğer buna cesaret ederken Almanya ve Türkiye gelişecektir."