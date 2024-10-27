Merkel’i yerden yere vurdular: Almanya’yı Avrupa’nın en kötü adamı yaptı

Kasım ayı sonunda eski Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni kitabı "Freiheit. Anılar 1954-2021"i tanıtacak. Londra merkezli The Economist dergisine göre Merkel, çıkaracağı anılar kitabında 16 yıl hiçbir reform yapmadığı dönemini 'aklamaya' çalışacak.

Economist'e göre Merkel'in aldığı hemen hemen her büyük karar Almanya'nın -ve çoğu zaman tüm Avrupa Birliği'nin- daha kötü durumda kalmasıyla sonuçlandı.

Jeopolitik olarak ülkeyi meşhur tehlikeli bağımlılık üçlüsüyle baş başa bıraktığı ifade edilen haberde tehlikeler şöyle sıralandı:

"Amerika olmadan kendini savunamama, Çin'e ihracat yapmadan büyümeye çalışma, sanayisini ayakta tutmak için Rus gazına güvenme. Ekonomiyle ilgili karne ise daha da lanetleyici: 16 yıllık reformsuz mücadele Almanya'yı bir kez daha Avrupa'nın ekonomik hasta adamı yaptı."

SAVUNMA HARCAMALARI SERT DİLLE ELEŞTİRİLDİ

Analizde Merkel'in başbakanlığı süresinde savunma harcamalarının oldukça düşük kaldığı ifade edilirken, bu durum sert bir dille şöyle eleştirildi.

"En uykulu eleştirmen bile, Alman savunma harcamalarının onun görev süresi boyunca GSYİH'nın yaklaşık yüzde 1,3'ünde kalmasının nedenini merak edecektir."

"KITAYI RUS GAZINA BAĞIMLI HALE GETİRDİ"

Analizde, Almanya'nın Rus gazına bağımlı hale gelmesinin faili olarak Merkel gösterildi. Angel Merkel'in ülkesini Rus gazına daha da bağımlı hale getirdiği şöyle ifade edildi:

"Daha da kötüsü, Rus gazının Alman tüketiminin giderek daha büyük bir bölümünü oluşturmasına neden izin verdi, hatta 2014'ten sonra Rusya'dan yeni bir boru hattı inşa edilmesine neden izin verdi? Dünyamız için şüpheli olmasının ötesinde, Bayan Merkel'in 2011'deki Fukuşima felaketinden sonra Almanya'nın kalan nükleer santrallerini kapatma yönündeki aceleci çağrısı, ülkeyi Rusya'ya daha da bağımlı hale getirdi."

"AB İÇİN ÜÇ BÜYÜK TUZAK"

Görev sürecinin sonucu üç büyük tuzağın aşikar hale geldiği kaydedilen haberde, Merkel'in Macaristan gibi bazı Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde demokrasi kaybı yaşanmasında etkin rol oynadığı da iddia edildi. Almanya'nın Macaristan'la ekonomik ilişkilerden yarar sağladığı belirtilirken, "Merkel sorun yaşamamak için otokrat Viktor Orban'ı eleştirilerden korudu" denildi.

"AŞIRI SAĞIN YÜKSELMESİNE SEBEP OLDU"

Angela Merkel'in 2015 yılında Suriyeli sığınmacılara Almanya'nın kapılarını açmasından övgüyle bahseden dergi, ancak hem Almanya'da hem de başka ülkelerde aşırı sağcıların güçlenmesinde Merkel'in bu sığınmacı politikası gerekçe gösterildi.

KITA AMERİKA'NIN GERİSİNDE KALDI

Diğer taraftan Avrupa'nın ekonomik olarak yavaş ilerlemesi değerlendirildi. İtalya'nın eski başbakanlarından Mario Draghi'nin yakın zamanda yayınladığı bir raporda, Avrupa'nın ekonomik politika yapımını sert bir dille eleştirerek kıtanın Amerika'nın ne kadar gerisinde kaldığına işaret edildi.