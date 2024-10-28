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Formula 1'in Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 28.10.2024 05:29 Güncelleme: 28.10.2024 05:53
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Formula 1’in Grand Prix’sini Carlos Sainz kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hermanos Rodriguez Pisti'nde sezonun 20. yarışı, Meksika Grand Prix'sini Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlendi.

Carlos Sainz, 71 tur üzerinden yapılan yarışı ilk sırada tamamladı. Sainz'ın ardından ikinci sırada Büyük Britanyalı Lando Norris ve üçüncü sırada Monakolu Charles Leclerc podyuma çıkan diğer isimler oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 3 Kasım'da koşulacak.
Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 362

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315

3. Charles Leclerc (Monako): 291

4. Oscar Piastri (Avustralya): 251

5. Carlos Sainz (İspanya): 240

Takımlar

1. McLaren: 566

2. Ferrari: 537

3. Red Bull: 512

4. Mercedes: 366

5. Aston Martin: 86

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