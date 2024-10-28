Nijerya'da 3 katlı bina sonları oldu! 7 ölü 2 yaralı
Nijerya'nın başkenti Abuja'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 7 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde rama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir binanın çökmesi sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Federal Başkent Bölgesi (FCT) Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Abdulrahman Mohammed, yaptığı açıklamada, Abuja'ya bağlı Sabon Lugbe bölgesinde 3 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
7 KİŞİ ÖLDÜ
Göçük altında kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Mohammed, 2 kişinin yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığını ifade etti.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Mohammed, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.