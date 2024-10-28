Filistinli lider Mervan Barguti’ye vahşi saldırı!

Filistinli lider Mervan Barguti, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde "acımasız bir saldırı" sonucu yaralandı.

Tutuklu İşleri Komisyonu ve Filistinli Mahkumlar Derneği'nin ortak açıklamasında, Barguti'nin 9 Eylül'de hücre hapsindeyken uğradığı saldırı sonucu sağ kulağında kanama ve sağ kolunda yaralanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, cezaevi yetkililerinin Barguti'nin yaralarını tedavi etmeyerek, yaraların daha da kötüleşmesine neden oldukları iddia edildi.

İki grup, Barguti'ye yönelik saldırı haberinin, tutuklu Fetih lideriyle görüşme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir avukat tarafından iletildiğini söyledi.

El Fetih hareketinin lideri Mervan Barguti, tutsak olduğu hapishanede vahşice saldırıya uğradı

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINDA

Açıklamada, "İsrail cezaevi yönetimi onlarca kıdemli tutukluyu zor ve trajik koşullarda tecrit ediyor ve hücrelerinde tekrar tekrar vahşi saldırılara maruz bırakıyor" denildi.

Barguti, 2002 yılında İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve şu anda ikinci Filistin intifadası sırasında "İsraillileri öldüren ve yaralayan silahlı grupları yönetmek" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor.

BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu geçen yıl ekim ayında Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül savaşının başlamasından bu yana Batı Şeria'da 11 bin 400'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

El Fetih hareketinin lideri Mervan Barguti, tutsak olduğu hapishanede vahşice saldırıya uğradı

Bu sayıya Gazze Şeridi'nde tutuklananların tamamı dahil değil; tutuklananların sayısının yüz binlerle ifade edildiği tahmin ediliyor.

MERVAN BARGUTİ KİMDİR?

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Haziran 1959'da doğan Barguti, dört İsrailli ve bir Yunan keşişin ölümünün yanı sıra cinayete teşebbüs ve cinayet amacıyla komplo kurmak iddiasıyla Haziran 2004'te cinayetler için toplam beş müebbet, cinayete teşebbüs ve komplo suçundan da ilave 40 yıl ceza almıştı.

Hapishanede olmasına rağmen siyasi gücünü muhafaza etmeyi başaran Barguti, Şubat 2007'de Hamas ile El Fetih arasında arabulucu oldu ve 2009'da gıyaben El Fetih liderliğine seçilmişti.