Lübnan, İsrail’i BMGK’ya şikayet etti: Cezalandırılması gereken bir savaş suçu

Lübnan, sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'ın BM Temsilciliğinin Enformasyon Bakanlığı ile koordineli olarak konuyla ilgili çalışma yürüttüğü aktarıldı.

"İSRAİL'İN CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR"

Bu çerçevede, İsrail'in Beyrut'taki Evzai bölgesi ile ülkenin güneyindeki Hasbiya'da gazetecileri ve medya tesislerini hedef alan, Visam Kasım ve Gassan Neccar isimli kameramanlar ile yayın mühendisi Muhammed Rida'nın ölmesine, bazı gazeteci ve kameramanların yaralanmasına yol açan saldırıları hakkında BMGK'ya şikayette bulunulduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in medyayı mükerreren hedef almasının özgür gazeteciliğin temellerini baltaladığı, bunun "İsrail'in sorumlu tutulmasını ve cezalandırılmasını gerektiren bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.

"Gazetecilere yönelik saldırılar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını takip eden tüm gazetecileri terörize etme ve sindirme girişimidir." denilen açıklamada, BMGK'ya üye ülkelere, "Lübnan'da derhal ateşkes sağlamaya, İsrail'in Lübnan'a ve gazeteciler ile sağlık görevlileri de dahil halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurmaya yönelik etkili adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail ordusunun ekim ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167'ye, yaralananların 275'e yükseldiği bildirilmişti.