Körfez ülkeleri ve Hamas’tan İsrail’e kınama

Bahreyn, Ürdün, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

İsrail'in İran'da bir bölgeye saldırısından sonra çekilen bir fotoğraf(AA)

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınandı.

KALICI ATEŞKES GEREKLİ



Orta Doğu'da gerilimlerin ve askeri operasyonların devam etmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan'da acil ateşkesin gerekliliği vurgulandı.



Açıklamada uluslararası topluma, bölgede acil, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesle ilgili sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.



ÜRDÜN



Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırı "uluslararası hukukun ihlali, egemenliğin ihlali ve bölgede gerilimi daha da tırmandıran bir adım" olarak değerlendirildi.



Yaşanan gerilimin bölgenin istikrarını ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir çatışmaya sürüklenmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için acil önlemler alması çağrısı yapıldı.

İsrail'in İran'a saldırı anı (AA)

FİLİSTİN



Filistin de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak bunun "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu bildirdi.



Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma tırmanan gerilimi durdurma çağrısında bulunulurken, bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik ilk adım olarak İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.



KİK



KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırısını kınadığını ifade ederek, saldırının İran'ın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.



Budeyvi, İsrail'in saldırısının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu da belirterek, uluslararası topluma gerilimi azaltma yönündeki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısından bir kare (AA)



&NBSP;HAMAS VE İSLAMİ CİHAD



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısının kınandığı kaydedilerek, İran'la dayanışma içinde olunduğu bildirildi.



İslami Cihad'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'a yönelik saldırısı "Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak değerlendirildi.



HUSİLER



Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bölge halklarına ve uluslararası barışa karşı siyonist çılgınlığın bir uzantısıdır." ifadesine yer verildi.