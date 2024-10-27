İsrail’de misilleme alarmı: Üsler boşaltılıyor

İsrail'in Mearif gazetesinde yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, İran'ın veya vekillerinin, Tel Aviv'in düzenlediği saldırıya vereceği karşılığın risklerini azaltmak için üslerdeki asker sayısını azaltmaya ve yemekhaneler dahil, oluşacak büyük kalabalıkları engellemeye çalışıyor.



Bu kapsamda Tel Aviv yakınında bugün düzenlenmesi beklenen, yüzlerce asker ve yakının katılacağı "Ulusal Askerlik Günü" töreni, ertelendi.

Kalabalıkların sınırlandırılması kararının yeni olmadığı, yıl içinde de bunun uygulandığı aktarılan haberde, "Ancak Golani Askeri Üssünde yemekhaneyi hedef alan İHA saldırısının ardından bu durum daha sık bir hale geldi." ifadesine yer verildi.

İsrail son dönemde yoğun saldırılara ve çatışmaya giriştiği Lübnan Hizbullahı'nın envanterindeki İHA'ları önemli tehditler olarak değerlendiriyor.

Yerel basında, Hizbullah'ın envanterindeki İHA'ların hava savunma sistemlerini aşabilmesi endişesi sıkça dile getiriliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AŞILMIŞTI

İsrail işgal güçleri, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

İran destekli Yemen'deki Husiler ve Irak'taki diğer silahlı grupların da bölgesel hal alan çatışmada İsrail'e yönelik hava savunma sistemlerini aşarak isabet kaydettiği İHA saldırıları yaşanmıştı.

İSRAİL'İN İRAN'A MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına 'misilleme' olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini belirtti.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara 'başarıyla' karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda 'sınırlı hasar' meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının 'başarıyla' tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.