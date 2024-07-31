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Katil İsrail 299 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 445'e çıktı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:28
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Katil İsrail 299 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 39 bin 445’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 45 kişi artarak 39 bin 445'e yükseldi.

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