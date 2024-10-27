Ahli Trablus taraftarlarından örnek hareket! Filistin bayrakları dalgalandı

İşgalci İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Gazze'deki kanlı saldırıları devam ederken spor dünyası da ilk günden bu yana soykırıma sessiz kalmadı. Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Ahli Trablus taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırırken bir yandan da iki masum çocuğun yer aldığı pankartlar kaldırıldı.

AHLİ TRABLUS TARAFTARINDAN DİK DURUŞ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1 yılı aşkın süredir devam ederken spor dünyası da ilk günden bu yana zulme sessiz kalmadı. Birçok karşılaşmada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek veren yeşil-beyazlı takımın taraftarları bu kez de Filistin'e olan desteklerini bir kez daha gösterdi ve maç esnasında anlamlı pankartlar açtılar.

CELTİC'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

Celtic taraftarları, Filistin'e en büyük desteği veren taraftar grubu oldu. Lig maçlarında "Filistin'e özgürlük" ve "Direnenler kazanacak" afişlerini tribünde açan Celtic taraftar grubu Green Brigade'in (Yeşil Tugay) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında da Filistin'e yaklaşık 137 bin sterlin yardımda bulunmuşlardı.

Celtic taraftarı tribünde Filistin'e destek amacıyla Filistin bayraklarını dalgalandırıyor

STAD FİLİSTİN BAYRAĞINA BÜRÜDÜ

Celtic kulübünün "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çağrıştıran pankart, bayrak ve sembollerin Celtic Park'ta sergilenmesine izin verilmeyecek." açıklamalarına rağmen takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maç boyunca "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atan Celtic taraftarları, stadı Filistin bayraklarıyla donattı. Maç öncesinde tribünlerin bazı koltuklarını Filistin bayrağının renkleriyle süsleyen taraftarlar, bu koreografiyle stadı Filistin bayrağına büründürmüştü.

Celtic taraftarı tribünde Filistin'e destek amacıyla Filistin bayraklarını dalgalandırıyor

UEFA'dan para cezası alan yeşil-beyazlı kulüp, gelebilecek farklı yaptırımları taraftarları tribünden men ederek engellemeye çalışırken, taraftar grupları stat içinde ve dışında Filistin'e destek vermeyi sürdürüyor.

Daha öncede "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer vermişti.