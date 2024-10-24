Putin BRICS Zirvesi’nde konuştu: Çözüm bağımsız bir Filistin devletidir

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin bugün son toplantısı gerçekleştiriliyor. Liderler, ilk olarak aile fotoğrafı çektirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS kapsamında bir konuşma yaptı.

"PARA BİRİMLERİNDE MANİPÜLASYONLAR VAR"

Putin, "Yasa dışı yaptırımlar ve para bı̇rı̇mlerı̇nde manı̇pülasyonlar var" dedi. Konuşmasında Ukrayna savaşına da değinen Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya stratejik tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirterek, "Bunlar hayalı hedefler. Rusya'ya stratejik bı̇r yenilgi yaşatmaya çalışıyorlar" dedi.

"ORTA DOĞU'DA ŞİDDET DURDURULMALI"

Gazze'dekİ çatışmanın ise Lübnan'a sıçradığını, İran ve israil arasındaki çatışmanın Orta Doğu'yu savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Rus lider, "Orta Doğu'da şiddetin durdurulması gerekli. Çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dayanmalıdır" ifadelerini kullandı.