Şehitlerimize son veda! TUSAŞ şehitleri toprağa verilecek

Ankara'da bulunan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit oldu.

ÇİÇEĞİNİ ALMAYA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit makine mühendisi Zahide Güçlü (İHA)

ŞEHİT TAKSİCİ ÖĞLE NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEK

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Şehit taksici öğle namazına müteakip toprağa veriliyor.

ŞEHİTLER BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit düşenlerin defin bilgileri açıklandı.

1. Hasan Hüseyin Canmaz (Teknisyen) - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.



2. Cengiz Coşkun - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.



3. Atakan Şahin Erdoğan - Sincan Cimşit Mezarlığına defnedilecektir. Defin zamanı otopsi işlemlerinin bittiği zamana göre belirlenecektir.



4. Zahide Güçlü Ekici - Henüz Defin Yeri ve zamanı kesinleşmemiştir.



5. Murat Arslan(Taksici) - 24.10.2024 tarihinde Öğle namazına müteakip Kahramankazan Merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı ardından Kahramankazan Şehitliğine defnedilecektir.