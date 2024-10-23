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Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko Suriye'de hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 02:00 Güncelleme: 23.10.2024 02:03
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Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko Suriye’de hayatını kaybetti

Suriye'deki Rus askeri üssünde görev yapan Rus korgeneral Nikolai Mihaylenko, Suriyenin Lazkiye şehrinde terör örgütü DAEŞ ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko öldürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sivastopol Valisi, Korgeneral Nikolai Mihaylenko'nun öldürüldüğünü ve Kırım'a bağlı Sivastopol'de Mihaylenko için cenaze töreni düzenlendiğini duyurarak, "Nikolai Mihaylenko, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde özel askeri görevler sırasında öldü" ifadelerini kullandı.

Rus basını, Mihaylenko'nun kaçırılan bazı Rus askerlerini kurtarma operasyonları sırasında Lazkiye kırsalında terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girdiği çatışma sırasında öldüğünü belirtti.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Şam rejimini destekleyen Rusya'nın, Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus kentindeki Lojistik Destek Merkezi'ndeki askeri varlığı bulunuyor.

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