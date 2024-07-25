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Rusya'da Mi-28 model askeri helikopter düştü, mürettebat hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 09:19 Güncelleme: 25.07.2024 09:20
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Rusya’da Mi-28 model askeri helikopter düştü, mürettebat hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde Mi-28 askeri helikopterin düştüğünü ve mürettebattan kurtulan olmadığını bildirdi.

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