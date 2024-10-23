Nijerya’da akaryakıt tankeri faciası! 181 kişi hayatını kaybetti

Jigawa Eyaleti Valisi Umar Namadi, 16 Ekim'de eyaletin Majiya bölgesinde akaryakıt tankerinin patlamasına ilişkin Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile görüştü.

181 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Namadi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Ekim'deki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 181'e çıktığını kaydetti.

Patlamada yaralılardan 80 kişinin halen tedavi altında olduğunu belirten Namadi, patlamada 210 ailenin etkilendiğini söyledi.



ÇOK SAYIDA KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ



Jigawa eyaletinin Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda, 16 Ekim'de akaryakıt taşıyan tanker hız yaparken kontrolden çıkarak devrilmişti.

Yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.



Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından ülke genelinde yakıt taşıma güvenliği protokollerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmişti.