İsrail’den Beyrut’ta kan donduran katliam saldırısı! 8 katlı bina saniyeler içinde yok oldu

Terör devleti İsrail'in Güney Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında bir apartman yerle bir oldu.

fotoğraf: REUTERS

KATLİAMIN ŞİMDİYE KADAR Kİ EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde 8 katlı binanın zemin katına düşen iki bomba şimdiye kadar hiç görülmediği kadar net görünüyor.

İngiliz Telegraph gazetesine göre İsrail saldırıda MK-84 bombaları kullandı. Videolarda bombaların binaya isabet etmesi ile şiddetli bir patlama sesi duyulduğu, moloz ve şarapnel parçalarının çevreye yayıldığı görülüyor.Bombalamadan sadece birkaç dakika sonra binanın 'kontrollü bir yıkama' benzer şekilde çöktüğü görülüyor.

fotoğraf: REUTERS

KAN DONDURAN "ÇATI TIKLATMA" TEKNİĞİ

Korkunç saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken Telegraph gazetesi İsrail'in 'Çatı tıklatma' isimli tartışmalı taktiğine dikkat çekti. Bu taktikte yakındaki sivillere sinyal vermek amacıyla hedefe önce küçük bir bomba atılıyor daha sonra ikinci bombayla hedef yok ediliyor. İsrail'in apartmanların zemin katlarını hedef alarak tek seferde tüm yapıyı çökertmeyi amaçlıyor.

fotoğraf: REUTERS

SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

İsrail'in sivillere yönelik hava saldırıları Gazze savaşının başlangıcından bu yana sert bir şekilde eleştirildi. Uluslararası toplum bu konuda defalarca kez uyarı yapsa da İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında ısrarla bu taktiği kullandığı görüldü.