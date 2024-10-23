Almanya’da Maymun Çiçeği alarmı! Bir kişide görüldü

Almanya'da Maymun çiçeği (Mpox) virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi.

Almanya'da Maymun çiçeği (Mpox) virüsünün yeni varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi. Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, bir kişinin yurt dışında Maymun çiçeğinin yeni varyantı olan Clade 1b virüsüne yakalandığı belirtildi. RKI'ye göre, ülkede herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.

RKI'dan yapılan açıklamada, şu anda Almanya'da Clade 1b virüsünden kaynaklanan bir risk beklenmediği ancak durumun yakından takip edildiği aktarıldı.