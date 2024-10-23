İran'da sahte içki idamı!
İran'ın Elborz eyaletine bağlı Kereç kentinde sahte içki satma suçlamasıyla haklarında idam kararı verilen 4 kişinin cezası infaz edildi. Geçen yıl haziran ayında 17 kişinin hayatını kaybettiği 191 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili 11 kişi tutuklanmış, 4 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Elborz eyaletinde kaçak içki tedarik ve satışından idama mahkum edilen 4 kişi sabah saatlerinde idam edildi." ifadelerine yer verildi.
Geçen yıl haziran ayında 17 kişinin hayatını kaybettiği 191 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili 11 kişi tutuklanmış, 4 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.