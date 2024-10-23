Dünyanın en büyük kara sınırına sahip ülkeleri sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde 200'den fazla ülke bulunuyor ve bunlar arasında yüz ölçümü açısından öne çıkan devler var. Rusya, 17.1 milyon kilometrekarelik alanı ile lider konumda bulunurken, Kanada ve Çin sırasıyla 9.98 ve 9.7 milyon kilometrekarelik yüz ölçümleri ile dikkat çekiyor. Bu ülkelerin geniş coğrafyaları, doğal kaynaklar ve ekosistem çeşitliliği açısından önemli fırsatlar sunuyor. İşte o liste ve Türkiye'nin sırası...

10- Cezayir: 2.381.741 km²

9-Kazakistan: 2.724.900 km²

8-Arjantin: 2.780.400 km²

A Haber foto arşiv

7-Hindistan: 3.287.590 km²

6-Avustralya: 7.692.024 km²

5-Brezilya: 8.515.767 km²

A Haber foto arşiv

4-Amerika Birleşik Devletleri: 9.372.610 km²

3-Çin: 9.706.961 km²

2-Kanada: 9.984.670 km²

1-Rusya: 17.098.242 km²

Türkiye fiziki haritası (A Haber foto arşiv)

37-Türkiye: 783.562 km²

Türkiye, karasal yüz ölçümü bakımdan listenin 37'nci sırasında yer aldı.













