Terör ordusu İsrail Filistinli erkekleri infaza götürüyor!

Katil İsrail'in yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, "silah tehdidiyle" göçe zorladı.

Gazze'nin kuzeyini işgal eden İsrail askerleri, Endonezya Hastanesi yakınında yerinden edilen kişilerin kaldığı barınma merkezine baskın düzenledi. Askerler buraya sığınan çok sayıda Filistinli erkeği alıkoydu. Filistinli erkeklerin ise tutuklanarak açıklanmayan bir yere götürüldüğü öğrenildi.

Srebrenitsa Soykırımı

Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar ise akıllara Sırp askerlerinin 1995 yılında Srebrenitsa'da Bosnalılara yönelik yaptığı soykırımı getirdi. Sırp birlikleri, Temmuz 1995'te 'sorgulamaya götürmek' yalanı ile 8 binden fazla Boşnak sivili katletmişti.

ERKEKLER ZORLA BOŞ ÇUKURLARA İTİLEREK RASTGELE ÜZERLERİNE ATEŞ EDİLDİ

Yerinden edilen Filistinli kadın Şeyma et-Tali "İşgal askerleri Filistinli erkekleri barınma merkezlerinin yanındaki büyük bir çukura itti. Ardından rastgele ateş açtı." dedi.