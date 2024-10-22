Kanlı işbirlikçiler bir araya geldi! Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çıktığı 11'inci Orta Doğu kapsamında İsrail'e geldi. Bakan Blinken, ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

BLİNKEN'DEN YENİ YOL VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın Gazze'deki çatışmanın hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı güvenlik sağlayacak şekilde sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarılarak, "Bakan, çatışma sonrası dönemde Filistinlilerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine olanak tanıyan ve Gazze için yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanma sağlayan yeni bir yol çizmenin önemini vurgu yaptı" denildi.

Blinken'ın İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını arttırmak ve yardımların sivillere ulaşmasını sağlamak için ilave adımlar atması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını, Mavi Hat boyunca BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını ve sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerine izin veren diplomatik bir çözüme ulaşılması için devam eden çabaları ele aldıkları aktarıldı.