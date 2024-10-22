Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı

Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda yürüyemeyen kardeşi. Bitkin halde 2 kilometre yol kat etti. Ayağında çorap bile yoktu.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Bu görüntüler, bir yılı aşkın süredir İsrail'in katliam yaptığı Gazze'den. Çocuklar orada, bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

- Neden kardeşini taşıyorsun?

+ Bir araba ayağının üzerinden geçti, yürüyemiyor.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Ne sıcak asfaltta yalınayak yürümeyi umursadı, ne de üzerlerine düşen bombaları. Tek isteği ayağından yaralanan kardeşini kaldıkları çadıra tekrar götürebilmekti.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Enkazların arasında 1 saat boyunca yürüdü. Daha gidecek, kardeşini omzunda taşıyacak çok yolu vardı. Ta ki karşısına onları fark eden bir gazeteci çıkana kadar.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Alaa Hamouda, 6-7 yaşlarındaki bu kız çocuğuyla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

- Onu nereye götürüyorsun?

+ Çadırımıza.

- Kardeşini taşırken yorulmadın mı?

+ Evet, çok yoruldum, bir saatten fazladır onu taşıyorum, yürüyemiyor.

- Çadırınız nerede?

+ Al-Bureij Park'ta.

- Tamam, hadi, seni arabaya bindirip çadırına götüreyim. Hadi, arabaya bin de seni yanımda götüreyim.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Gazzeli iki küçük kız kardeşin görüntüleri, birçok kişi tarafından "Bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda kalan Gazzeli çocuklar" notuyla paylaşıldı.