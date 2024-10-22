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Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 20:26 Güncelleme: 22.10.2024 20:39
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Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı

Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatta kalabilmiş iki kardeşi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak küçük kardeşin ayağı yaralı. Ablasının ayağında çorap bile yok. Yine de yaralı kardeşini omzunda 2 kilometre boyunca taşıdı.

Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda yürüyemeyen kardeşi. Bitkin halde 2 kilometre yol kat etti. Ayağında çorap bile yoktu.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Bu görüntüler, bir yılı aşkın süredir İsrail'in katliam yaptığı Gazze'den. Çocuklar orada, bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

- Neden kardeşini taşıyorsun?

+ Bir araba ayağının üzerinden geçti, yürüyemiyor.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Ne sıcak asfaltta yalınayak yürümeyi umursadı, ne de üzerlerine düşen bombaları. Tek isteği ayağından yaralanan kardeşini kaldıkları çadıra tekrar götürebilmekti.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Enkazların arasında 1 saat boyunca yürüdü. Daha gidecek, kardeşini omzunda taşıyacak çok yolu vardı. Ta ki karşısına onları fark eden bir gazeteci çıkana kadar.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Alaa Hamouda, 6-7 yaşlarındaki bu kız çocuğuyla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

- Onu nereye götürüyorsun?

+ Çadırımıza.

- Kardeşini taşırken yorulmadın mı?

+ Evet, çok yoruldum, bir saatten fazladır onu taşıyorum, yürüyemiyor.

BİR OMZUNDA DÜNYANIN YÜKÜ, DİĞER OMZUNDA KARDEŞİ!

- Çadırınız nerede?

+ Al-Bureij Park'ta.

- Tamam, hadi, seni arabaya bindirip çadırına götüreyim. Hadi, arabaya bin de seni yanımda götüreyim.

Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı ( A Haber ekran görüntüsü)

Gazzeli iki küçük kız kardeşin görüntüleri, birçok kişi tarafından "Bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda kalan Gazzeli çocuklar" notuyla paylaşıldı.

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