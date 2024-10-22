Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı
Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatta kalabilmiş iki kardeşi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak küçük kardeşin ayağı yaralı. Ablasının ayağında çorap bile yok. Yine de yaralı kardeşini omzunda 2 kilometre boyunca taşıdı.
Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda yürüyemeyen kardeşi. Bitkin halde 2 kilometre yol kat etti. Ayağında çorap bile yoktu.
Bu görüntüler, bir yılı aşkın süredir İsrail'in katliam yaptığı Gazze'den. Çocuklar orada, bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda.
- Neden kardeşini taşıyorsun?
+ Bir araba ayağının üzerinden geçti, yürüyemiyor.
Ne sıcak asfaltta yalınayak yürümeyi umursadı, ne de üzerlerine düşen bombaları. Tek isteği ayağından yaralanan kardeşini kaldıkları çadıra tekrar götürebilmekti.
Enkazların arasında 1 saat boyunca yürüdü. Daha gidecek, kardeşini omzunda taşıyacak çok yolu vardı. Ta ki karşısına onları fark eden bir gazeteci çıkana kadar.
Alaa Hamouda, 6-7 yaşlarındaki bu kız çocuğuyla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.
- Onu nereye götürüyorsun?
+ Çadırımıza.
- Kardeşini taşırken yorulmadın mı?
+ Evet, çok yoruldum, bir saatten fazladır onu taşıyorum, yürüyemiyor.
- Çadırınız nerede?
+ Al-Bureij Park'ta.
- Tamam, hadi, seni arabaya bindirip çadırına götüreyim. Hadi, arabaya bin de seni yanımda götüreyim.
Gazzeli iki küçük kız kardeşin görüntüleri, birçok kişi tarafından "Bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda kalan Gazzeli çocuklar" notuyla paylaşıldı.