Siyonistten yeni işgal planı: Geride kalanlar militan kabul edilecek

Londra merkezli The Economist, dünyanın odağının İsrail'in İran'a yapacağı misilleme olsa da katil İsrail'in Deyr El Belah'taki çadırları bombalamasının ve insanların diri diri yanarak can vermesinin, Gazze'deki dehşetin devam ettiğine işaret olarak değerlendirdi.

Katil İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırımında 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulanan haberde, işgal güçlerinin yiyecek taşıyan konvoyları durdurarak bölgeyi sebzesiz, meyvesiz, yoğurtsuz ve hatta pirinçsiz bıraktığı ifade edildi.

Geçtiğimiz pazartesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, eğer İsrail Gazzelilere yönelik tedarik akışını artırmazsa, İsrail'e askeri yardımı kesmekle tehdit etti. Haberde bu tehdidin, İsrail'in başlıca müttefiki olan ABD'den gelen en ciddi uyarı olduğu belirtildi.

Siyonistlerin yeni işgal planı deşifre oldu

YENİ PLANLARI 'GIDA KESİNTİSİ'

ABD'nin 30 gün içinde Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileşmemesi durumunda İsrail'e askeri sevkiyatın durdurulabileceği tehdidinin ardından tutuşan Tel-Aviv, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdiyse de The Economist Siyonistlerin yeni planını deşifre etti.

Siyonistlerin yeni işgal planı deşifre oldu

Haberde, ABD'den gelen uyarıya rağmen bazı İsrailli üst düzey emekli generallerin Hamas'ı ortadan kaldırmak, liderleri Yahya Sinvar'ın yerini öğrenmek ve Hamas'ın elindeki 101 rehinenin serbest bırakılması noktasında baskı yapmak için 'gıda kesintisini' yeni bir plan olarak düşündükleri yazıldı.

Siyonistlerin yeni işgal planı deşifre oldu

İsrailli üst düzey bir subay generallerin hedefine ilişkin "Gazze'deki bazı kıdemli komutanlar bu sonuçları elde etmeye çalışıyor, ancak böylesine büyük bir operasyonu yürütmek için yeterli güçleri bile yok" dedi.

"BİR CEHENNEMDEN DİĞERİNE GİTMEK"

'Generallerin Planı' olarak değerlendirilen yeni Siyonist işgal planı, emekli generallerden oluşan bir grup tarafından öneriliyor. Plan, yaklaşık 400.000 sivilin bulunduğu Kuzey Gazze'ye gıda tedarikinin kesilmesini ve tedariklerin devam edeceği Gazze'nin başka bir yerine taşınmalarını talep etmeyi içeriyor. Plana göre geride kalan herkes militan olarak değerlendirilecek.

Siyonistlerin yeni işgal planı deşifre oldu

The Economist'e konuşan bir Gazzeli "Bu bir cehennemden diğerine gitmek. Şuanki çadırlarımızda ölmeyi tercih ederiz." dedi.

SİYONİST EMELLER TUTMADI

Başka bir subay The Economist'e verdiği demeçte "Cebaliye'deki operasyon açıkça sivillerin Kuzey Gazze'yi terk etmesini hedefliyordu. Ancak işe yaramadı çünkü Filistinliler ayrılmayı reddetti." şeklinde konuştu.

Siyonistlerin yeni işgal planı deşifre oldu

HÜKÜMETTE BÖLÜNME

İsrail'in Gazze'deki tutarsız strateji planlarının, hükümetteki bölünmeleri yansıttığı kaydedilen haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze için henüz kapsamlı bir planının olmadığına dikkat çekildi. Analizde, hükümetteki bölünme şöyle değerlendirildi:

"Netanyahu'nun kabinedeki başlıca rakibi olan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'la bağlantısı olmayan yerel Filistin liderlerinden oluşan yeni bir yönetime kontrolü kademeli olarak devretmekten yana. Ancak Netanyahu böyle bir planı onaylamayı reddetti. Bu arada, Gazze'de yerleşim yerleri inşa etmek istediklerini söyleyen hükümet koalisyonundaki aşırı sağ partiler, İsrail ordusunun güvenlikle ilgili tüm sorumluluğu üstlenmesini talep ediyor."

Siyonistlerin yeni işgal planı deşifre oldu

NETANYAHU SAVAŞI BİTİREMİYOR ÇÜNKÜ...

Öfkeli bir İsrailli güvenlik görevlisi "Bu savaş başlayalı bir yıl oldu ve hala Gazze ile nasıl başa çıkılacağına dair net bir strateji yok. Hükümet Hizbullah ve İran ile savaşa odaklanmış durumda, ancak Gazze her şeyin başladığı yer ve şimdi İsrail'in tehlikesine rağmen bunu görmezden geliyorlar." dedi.

Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı bitirememesinin sebebi ise şöyle ifade edildi:

"Netanyahu Gazze'deki savaşı sona erdirmek için acele etmiyor, çünkü bunu hükümetinin 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nı engellemedeki başarısızlıkları konusunda ulusal bir hesaplaşma izleyecek."