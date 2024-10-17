Amazon yöneticisinin Filistin kolyesine Siyonistler öfke kustu

Amazon Web Servisi'nin (AWS), Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Ruba Borno, videoda izleyicileri Aralık ayında Las Vegas'ta gerçekleşecek teknoloji etkinliğine katılmaya davet etti.

Şirketin yaklaşan re:Invent konferansı için hazırlanan tanıtım videosunda, Borno üzerinde 'Nehirden denize özgür Filistin' haritasının bulunduğu bir kolye taktığı için Siyonistlerin hedefi oldu.

Sosyal medya hesaplarından Borno'ya öfke kusan Siyonistler Amazon'u boykot etme çağrısı yaptı.

Siyonistler Filistin haritasını gösteren bir kolye taktığı için Ruba Borno'ya öfke kustu

Diğer taraftan Siyonistler, Amazon üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Siyonistler Filistin haritasını gösteren bir kolye taktığı için Ruba Borno'ya öfke kustu

Ayrıca Siyonistler, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nda Hamas tarafından esir alınan Amazon mühendisi Sasha Troufanov için Amazon tarafından hala bir açıklama yapılmadığını hatırlattı.

Siyonistler Filistin haritasını gösteren bir kolye taktığı için Ruba Borno'ya öfke kustu

Siyonistlerden gelen çirkin tepkilere ilişkin Amazon, "Ortadoğu'da her gün meydana gelen şiddet ve can kaybı trajiktir ve Amazon'da kalplerimiz ve düşüncelerimiz etkilenen herhangi bir kişi veya toplulukla birliktedir. Liderliğimiz, desteğimizi sunmak için bölgedeki ekiplerimizle düzenli temas halinde olmaya devam ediyor. Video çekiminin siyasi bir ifade olması amaçlanmadı, ancak videoyu kaldırdık ve önümüzdeki günlerde yenisini yayınlayacağız." açıklamasında bulundu.

RUBO BORNO KİMDİR?

Rubo Borno'nun ailesinin geçmişi Filistin'e dayanıyor. İsrail'in işgali nedeniyle önce Irak'a, ardından Kuveyt'e taşınan aile, dönemin Irak Başbakanı Saddam Hüseyin'in 1990 yılında Kuveyt'i işgali sırasında ABD'ye göç etmişti ve hayatını orada sıfırdan kurmuştu.

Borno, 3 yıl önce hikayesine böyle sahip çıkmıştı:

"Aile hikayem ve kişisel hayatım, kesinlikle beni her gün motive eden şeyin özü. Bunun hakkında konuşmaktan çekinmiyorum çünkü herkesin onları neyin motive ettiğini bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, hayatta bir sürü zorluğumuz var ve seni neyin motive ettiğini bilirsen, zor zamanlarda seni neyin ayakta tuttacağını da bilirsin."