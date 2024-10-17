İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 sivil öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Tayrdaba kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail'in ülkenin güneyindeki Habbuş kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in son 3 saatte Lübnan'ın doğu ve güneyindeki kasabalara 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hükümete bağlı Acil Durum Komitesinin dünkü raporunda, İsrail'in son 24 saat içinde çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 138 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Raporda, saldırıların başlangıcından bu yana düzenlenen hava saldırısı sayısının 10 bin 150'ye çıktığı kaydedilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişinin öldüğü, 11 bin 88 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.