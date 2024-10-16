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ABD Donanması'na ait savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 21:08
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ABD Donanması’na ait savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Donanmadan yapılan açıklamada 2 mürettebattan haber alınmadığı bildirildi.

ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü.

EĞİTİM UÇUŞU ESNASINDA DÜŞTÜ!

ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü.

HABER ALINAMIYOR

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir" ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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