ABD Donanması'na ait savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor
ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Donanmadan yapılan açıklamada 2 mürettebattan haber alınmadığı bildirildi.
ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü.
EĞİTİM UÇUŞU ESNASINDA DÜŞTÜ!
ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü.
HABER ALINAMIYOR
Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir" ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.