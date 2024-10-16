ABD’yi sarsan Milton Kasırgası’nın faturası ağır oldu!

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük doğal felaketlerinden biriyle uğraşıyor. Katrina Kasırgası'ndan kaynaklanan en büyük sigorta kaybının ardından Milton Kasırgası'nın sigortacılara 100 milyar dolara kadar maliyet çıkarabileceği belirtiliyor. Analizlerde rakamlar 60 milyar ila 100 milyar dolar arasında değişiyor.

ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası

ZARAR 100 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Sabah'ın haberine göre Morningstar DBRS analistleri, Milton'dan kaynaklanan sigortalı zararlarının 60 milyar dolardan 100 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi. 100 milyar dolarlık bir kaybın Milton'ı 2005'teki Katrina Kasırgası ile aynı seviyeye getireceğini belirten uzmanlar, sigortalı kayıpların muhtemelen "Önemli ama felaket boyutunda olmayacağını" söyledi.

FLORİDA'NIN EN YOĞUN NÜFUSLU BÖLGELERİNDEN BİRİ...

İkinci en büyük kayıp ise 2022'de Florida'yı vuran ve yaklaşık 60 milyar dolarlık kayba yol açan Ian'dan geldi. RBC analistleri Milton'un Ian'a benzer kayıplara yol açacağını ve bunun sigorta sektörü için "Çok yönetilebilir" olacağını tahmin ediyor. Jefferies analistleri, Florida'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden birinde meydana gelebilecek büyük bir kasırganın ardından sigortalı zararın iki haneli milyar doların üzerinde olacağını tahmin ediyor.

ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası



BÖLGEYİ YAKIN TARİHTE VURAN EN YIKICI KASIRGALARDAN BİRİ

Bazı uzmanlara göre 100 yılda bir gerçekleşen bu olayın Tampa bölgesinde 175 milyar dolarlık, Fort Myers bölgesinde ise 70 milyar dolarlık kayba yol açacağı tahmin ediliyor. Bu büyük maliyetlerin küresel sigorta sektörünü etkilemesi de mümkün. 5. kategorideki fırtına geçtiğimiz çarşamba günü geç saatlerde karaya ulaştı ve bölgeyi yakın tarihte vuran en yıkıcı kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasırga nedeniyle bir milyondan fazla kişi tahliye edildi.

FİYATLAR ARTMIŞTI

Swiss Re Enstitüsü, sigortacıların son yıllarda bu tür olaylardan kaynaklanan kayıplarının arttığını belirtiyor. Enstitünün 60 milyar dolarlık tahmine göre Milton, 2005'teki Ian ve Katrina Kasırgaları'ndan sonra en maliyetli kasırgalar arasında yer alacak. Sigorta şirketleri ve sigortacılara sigorta sağlayan reasürans şirketleri, yüksek riskli mülkler için fiyatları uzun zamandır yükseltti ve şartları sıkılaştırdı. RBC analistleri, sektörün artık bu durumlarla başa çıkmak için daha iyi donanımlı olduğuna inanıyor ve gelişmiş reasürans sözleşmeleri, çeşitlendirilmiş kazançlar ve daha güçlü finansal rezervlere atıfta bulunuyor. Bu arada, Barclays analistleri Milton'ın sigortalı zararlarının 50 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyor ve bu da fırtınanın finansal sonuçlarına ilişkin endişeleri daha da artırıyor.



NOTLARI ETKİLEMEYECEK

Fitch'ten yapılan açıklamada da, güçlü sermaye seviyeleri göz önüne alındığında, Milton Kasırgası'nın sigorta ve küresel reasürans şirketlerinin kredi derecelerini etkilemesinin muhtemel olmadığı ifade edildi. Milton'un önemli ekonomik ve sigortalı kayıplara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sigortalı kayıplarının 30 milyar ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu, Ian Kasırgası'nın 2022'de benzer bir yolu tahrip etmesinden ve 60 milyar dolarlık kayba neden olmasından bu yana en büyük sigortalı kayıp olacak" değerlendirmesinde bulunuldu.