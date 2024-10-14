Bloomberg hesapladı: Savaşın maliyeti İsrail’e pahalıya patladı

İsrail'in işgal tarihinin en büyük hasarını aldığı 7 Ekim 2023'deki Aksa Tufanı operasyonu sonrasında başlattığı katliam saldırıları sürerken, savaşın maliyeti işgalci İsrail'e pahalıya patladı.

Bloomberg, İsrail Vergi Dairesi'ne dayandırdığı haberinde İran'ın son füze saldırsının yol açtığı mali hasarın 40 ila 53 milyon dolar arasında olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

EN MALİYETLİ FATURA

Büyük ölçekte zarar gören Tel Nof ve Nevatim Hava Kuvvetleri'nin üslerindeki hasarlar hesaplamalara dahil edilmezken, habere göre bu, savaşın başlangıcından bu yana en maliyetli fatura olarak kaydedildi.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana iki haftada yaklaşık 2.500 dairenin talepte bulunduğu belirtildi. Bunların yarısından fazlasının Tel Aviv'in kuzeyi yakınlarındaki apartmanlar ve çeşitli iş yerlerine verilen hasarla ilgili olduğu açıklandı.

TAZMİNAT ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Sigorta şirketlerinin iddialarına göre, Hod Şaron'da 1000'den fazla ev hasar gördü.

İsrail Vergi Dairesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana hasarlı mülkler için yaklaşık 400 milyar dolar tazminat ödediğini açıkladı. Çoğunlukla İsrail'in kuzeyinde olmak üzere henüz talep edilmemiş hasarlar da dahil yaklaşık 266 milyar dolar daha ödemenin yapılması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı başladığında, geçen yıl yaklaşık 60 bin İsrailli kuzey bölgesindeki evlerini terk etmiş ve Lübnan'da konuşlu Hizbullah militanları Filistin direniş örgütü Hamas'a destek amacıyla sınır ötesi saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

İSRAİL'İN MİSİLLEME YAPMASI BEKLENİYOR

İşgalci İsrail'in İran'ın balistik füze saldırısına ve Hizbullah'ın İsrail askerlerini hedef almasına karşılık misilleme yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, saldırı planına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'le telefonda görüşmüştü. Joe Biden, İsrail'in İran'ın petrol ve nükleer tesislerine saldırmaktan kaçınmasını istediğini açıkça belirtirken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırıya ilişkin "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" dedi.