Çin ve Tayvan’ın askeri güç sıralaması 2024 | Çin ve Tayvan arasındaki savaşı kim kazanır? Hangi ülke önde?

2024 yılı, dünyanın en güçlü 145 ordusunun yer aldığı listede Çin ve Tayvan'ın askeri güç sıralamaları "PwrIndx" yani güç endeksi temel alınarak belirlendi. ABD merkezli Global Firepower tarafından yürütülen bu kapsamlı araştırma, her yıl ülkelerin askeri kapasitelerini çeşitli istatistiklerle değerlendirerek sıralamaları güncelliyor. Bu yılki verilerle birlikte, Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri arasındaki rekabetin hangi noktaya geldiği daha net bir şekilde ortaya konmuş oldu. İşte, 2024 yılına ait askeri güç sıralamasında bu iki ülkenin konumları ve askeri kapasiteleri...

ABD merkezli Global Firepower, her iki ülkenin askeri güçlerini sekiz kriterle değerlendiren bir analiz gerçekleştirdi. (Global Firepower)

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İNSAN GÜCÜ

🔸Toplam Nüfus

Çin 1,413,142,846

Tayvan 23,588,613

(Fark: 1,389,554,233)

🔸Mevcut İşgücü

Çin 763,097,137

Tayvan 12,266,079

(Fark: 750,831,058)

🔸Hizmete Uygunluk

Çin 626,022,281

Tayvan 1,061,488

(Fark: 624,960,793)

🔸Mil. Yaşa Yıllık Ulaşan

Çin 19,784,000

Tayvan 306,652

(Fark: 19,477,348)

🔸Aktif Personel

Çin 2,035,000

Tayvan 215,000

(Fark: 1,820,000)

🔸Yedek Personel

Çin 510,000

Tayvan 2,310,000

(Fark: 1,800,000)

🔸Paramiliter Kuvvetler

Çin 625,000

Tayvan 55,000

(Fark: 570,000)

Çin bayrağı (A Haber foto arşiv)

FİNANSAL DURUM

🔸Savunma Bütçesi

Çin 227,000,000,000 $

Tayvan 19,100,000,000 $

(Fark: 207,900,000,000 $)

🔸Dış Borç

Çin 2,027,950,000,000 $

Tayvan 190,000,000,000 $

(Fark: 1,837,950,000,000 $)

🔸Yabancı Rezerv

Çin 3,428,000,000,000 $

Tayvan 447,850,000,000 $

(Fark: 2,980,150,000,000 $)

🔸Satın Alma Gücü

Çin 24,861,000,000,000 $

Tayvan 1,143,000,000,000 $

(Fark: 23,718,000,000,000 $)

A Haber foto arşiv

HAVA GÜCÜ

🔸Toplam Uçak

Çin 3,304

Tayvan 750

(Fark: 2,554)

🔸Savaş Uçağı

Çin 1,207

Tayvan 286

(Fark: 921)

🔸Adanmış Saldırı

Çin 371

Tayvan 0

(Fark: 371)

🔸Taşımalar

Çin 289

Tayvan 19

(Fark: 270)

🔸Eğitmenler

Çin 402

Tayvan 220

(Fark: 182)

🔸Özel Görev

Çin 112

Tayvan 18

(Fark: 94)

🔸Hava Tankerleri

Çin 10

Tayvan 0

(Fark: 10)

🔸Helikopterler

ÜlkeDeğer

Çin 913

Tayvan 236

(Fark: 677)

🔸Saldırı Helikopterleri

Çin 281

Tayvan 91

(Fark: 190)

A Haber foto arşiv

KARA GÜCÜ

🔸Tank Gücü

Çin 5,000

Tayvan 1,010

(Fark: 3,990)

🔸Zırhlı Araçlar

Çin 174,300

Tayvan 19,868

(Fark: 154,432)

🔸Kundağı Motorlu Topçu

Çin 3,850

Tayvan 300

(Fark: 3,550)

🔸Çekili Topçu

Çin 1,434

Tayvan 1,120

(Fark: 314)

🔸Mobil Roket Fırlatıcıları

Çin 3,180

Tayvan 223

(Fark: 2,957)

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DENİZ GÜCÜ

🔸Filo Gücü

Çin 730

Tayvan 93

(Fark: 637)

🔸Uçak Gemileri

Çin 2

Tayvan 0

(Fark: 2)

🔸Helikopter Gemisi

Çin 3

Tayvan 0

(Fark: 3)

🔸Denizaltılar

Çin 61

Tayvan 4

(Fark: 57)

🔸Yıkıcılar

Çin 49

Tayvan 4

(Fark: 45)

🔸Fırkateynler

Çin 42

Tayvan 22

(Fark: 20)

🔸Korvetler

Çin 72

Tayvan 2

(Fark: 70)

🔸Devriye Gemileri

Çin 150

Tayvan 43

(Fark: 107)

🔸Mayın Harbi

Çin 36

Tayvan 14

(Fark: 22)