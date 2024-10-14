Çin ve Tayvan'ın askeri güç sıralaması 2024 | Çin ve Tayvan arasındaki savaşı kim kazanır? Hangi ülke önde?
Çin ve Tayvan arasındaki askeri güç dengesi, son günlerdeki gerginliklerle birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Tayvan lideri Lai Ching-te’nin ilk “Ulusal Gün” konuşmasının hemen ardından Çin, ada çevresinde geniş çaplı bir askeri tatbikat düzenlemeye başladı. Bu tatbikat, iki ülke arasındaki egemenlik tartışmalarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD merkezli Global Firepower tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir analiz, her iki ülkenin askeri güçlerini sekiz farklı kriterle değerlendirdi. Peki, olası bir çatışmada hangi ülke daha üstün durumda olabilir? Çin mi yoksa Tayvan mı?
2024 yılı, dünyanın en güçlü 145 ordusunun yer aldığı listede Çin ve Tayvan'ın askeri güç sıralamaları "PwrIndx" yani güç endeksi temel alınarak belirlendi. ABD merkezli Global Firepower tarafından yürütülen bu kapsamlı araştırma, her yıl ülkelerin askeri kapasitelerini çeşitli istatistiklerle değerlendirerek sıralamaları güncelliyor. Bu yılki verilerle birlikte, Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri arasındaki rekabetin hangi noktaya geldiği daha net bir şekilde ortaya konmuş oldu. İşte, 2024 yılına ait askeri güç sıralamasında bu iki ülkenin konumları ve askeri kapasiteleri...
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İNSAN GÜCÜ
🔸Toplam Nüfus
Çin 1,413,142,846
Tayvan 23,588,613
(Fark: 1,389,554,233)
🔸Mevcut İşgücü
Çin 763,097,137
Tayvan 12,266,079
(Fark: 750,831,058)
🔸Hizmete Uygunluk
Çin 626,022,281
Tayvan 1,061,488
(Fark: 624,960,793)
🔸Mil. Yaşa Yıllık Ulaşan
Çin 19,784,000
Tayvan 306,652
(Fark: 19,477,348)
🔸Aktif Personel
Çin 2,035,000
Tayvan 215,000
(Fark: 1,820,000)
🔸Yedek Personel
Çin 510,000
Tayvan 2,310,000
(Fark: 1,800,000)
🔸Paramiliter Kuvvetler
Çin 625,000
Tayvan 55,000
(Fark: 570,000)
FİNANSAL DURUM
🔸Savunma Bütçesi
Çin 227,000,000,000 $
Tayvan 19,100,000,000 $
(Fark: 207,900,000,000 $)
🔸Dış Borç
Çin 2,027,950,000,000 $
Tayvan 190,000,000,000 $
(Fark: 1,837,950,000,000 $)
🔸Yabancı Rezerv
Çin 3,428,000,000,000 $
Tayvan 447,850,000,000 $
(Fark: 2,980,150,000,000 $)
🔸Satın Alma Gücü
Çin 24,861,000,000,000 $
Tayvan 1,143,000,000,000 $
(Fark: 23,718,000,000,000 $)
HAVA GÜCÜ
🔸Toplam Uçak
Çin 3,304
Tayvan 750
(Fark: 2,554)
🔸Savaş Uçağı
Çin 1,207
Tayvan 286
(Fark: 921)
🔸Adanmış Saldırı
Çin 371
Tayvan 0
(Fark: 371)
🔸Taşımalar
Çin 289
Tayvan 19
(Fark: 270)
🔸Eğitmenler
Çin 402
Tayvan 220
(Fark: 182)
🔸Özel Görev
Çin 112
Tayvan 18
(Fark: 94)
🔸Hava Tankerleri
Çin 10
Tayvan 0
(Fark: 10)
🔸Helikopterler
ÜlkeDeğer
Çin 913
Tayvan 236
(Fark: 677)
🔸Saldırı Helikopterleri
Çin 281
Tayvan 91
(Fark: 190)
KARA GÜCÜ
🔸Tank Gücü
Çin 5,000
Tayvan 1,010
(Fark: 3,990)
🔸Zırhlı Araçlar
Çin 174,300
Tayvan 19,868
(Fark: 154,432)
🔸Kundağı Motorlu Topçu
Çin 3,850
Tayvan 300
(Fark: 3,550)
🔸Çekili Topçu
Çin 1,434
Tayvan 1,120
(Fark: 314)
🔸Mobil Roket Fırlatıcıları
Çin 3,180
Tayvan 223
(Fark: 2,957)
DENİZ GÜCÜ
🔸Filo Gücü
Çin 730
Tayvan 93
(Fark: 637)
🔸Uçak Gemileri
Çin 2
Tayvan 0
(Fark: 2)
🔸Helikopter Gemisi
Çin 3
Tayvan 0
(Fark: 3)
🔸Denizaltılar
Çin 61
Tayvan 4
(Fark: 57)
🔸Yıkıcılar
Çin 49
Tayvan 4
(Fark: 45)
🔸Fırkateynler
Çin 42
Tayvan 22
(Fark: 20)
🔸Korvetler
Çin 72
Tayvan 2
(Fark: 70)
🔸Devriye Gemileri
Çin 150
Tayvan 43
(Fark: 107)
🔸Mayın Harbi
Çin 36
Tayvan 14
(Fark: 22)