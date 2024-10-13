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İşgalci İsrail kana doymuyor! 11 kişi öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 04:33 Güncelleme: 13.10.2024 06:01
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İşgalci İsrail kana doymuyor! 11 kişi öldü

İsrail Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat ve Cibaliya mülteci kamplarına saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları düzenledi. Cibaliya'daki saldırılarda da 4 kişi öldü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bazılarının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

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