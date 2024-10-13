İşgalci İsrail kana doymuyor! 11 kişi öldü
İsrail Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat ve Cibaliya mülteci kamplarına saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.
Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları düzenledi. Cibaliya'daki saldırılarda da 4 kişi öldü.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bazılarının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.