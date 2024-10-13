İşgalci İsrail kana doymuyor! 11 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları düzenledi. Cibaliya'daki saldırılarda da 4 kişi öldü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bazılarının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.