Türkiye ’ticari marka ve endüstriyel tasarımlar’ alanında ilk sırada

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi (GII) raporundan derlediği bilgilere göre, örgüt dünyadaki 133 ekonomiyi inovasyon ve performanslarına göre değerlendirdi.

TÜRKİYE TİCARİ MARKALAR VE ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR ALANINDA 1. SIRADA

Endekse göre, Türkiye genel sıralamada 2023 yılına göre 2 basamak birden yükselerek 39 puanla 37. sırada kendine yer bulurken, üst orta gelir grubunda ise Çin ve Malezya'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Alt kategorilere bakıldığında Türkiye, yaratıcı çıktılar kategorisinde 16. sırada yer alırken, ticari markalar ve endüstriyel tasarımlar alanında ise dünya genelinde 1. sıraya yükseldi.

İş gücü piyasasında bilgiye dayalı iş gücünün istihdam oranında düşük performans sergileyen Türkiye, bu alanda 62. sırada kendine yer bulabildi.

Alt orta gelir grubunda Hindistan liderliği alırken, Vietnam 2., Filipinler 3. sıraya yerleşti. Düşük gelir grubunda ise Ruanda 1., Togo 2., Uganda ise 3. oldu.