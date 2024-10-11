Balkan medyasında Başkan Erdoğan manşetleri: Kopmaz bağın düğüm noktası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Görüşenin ardından, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan, Başbakan Edi Rama'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu. Çok büyük bir bahtiyarlık yaşadığını ifade eden Erdoğan, 2015 yılında temelini attıkları Balkanlar'ın en büyük camisi Namazgah Camisi'nin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi. Bu önemli açılış töreni dolayısıyla Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, kendilerini aşkla bağrına basan Arnavutluk'a teşekkür etti.

SOKAKLAR BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Erdoğan'ın yaptığı Sırbistan ziyareti öncesi başkent Belgrad'ın sokakları Türkiye ve Sırbistan bayraklarıyla süslendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan'a olan ziyaretleri Balkan basınında geniş yankı buldu.

"KOPMAZ BAĞIN DÜĞÜM NOKTASI"

Başkan Erdoğan'ın Balkanlardaki temasları devam ederken, yaptığı ziyaret özellikle Arnavutluk basınında geniş yankı buldu. Arnavutluk'un en çok okunan günlük gazetelerinden biri olan Gazeta Panorama, açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Namazgah Camisi için "İki halk arasındaki kopmaz bağın düğüm noktası olacak" dedi. Başkan Erdoğa'ın Arnavutluk'ta her zaman için hoş karşılandığına dikkat çekilen haberde, Erdoğan'ın Filistin halkı içi yaptığı konuşmaya yer verildi.

Arnavutluk'ta geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Shqiptarja, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini, Arnavutluk'a hediye edilen kamikaze droneları üzerinden değerlendirdi. FETÖ terör örgtünün Arnavutluk'taki yapılanmasıyla mücadelenin önemine vurgu yapılan haberde ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefi üzerinde duruldu.

"ARNAVUTLUK'UN EN BÜYÜK DOSTU"

Arnavutluk'taki diğer popüler haber sitesi Balkan Web, Erdoğan'ın ziyaretinin Başbakan Edi Rama'nın "Arnavutların ve Arnavutluk'un en büyük dostu" sözleri üzerinden manşet verdi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile arasındaki samimi ilişki haberde öne çıkarılırken haberde Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyarete ait fotoğraflardan oluşan bir albüm paylaşıldı.

Arnavutluk'un önde gelen diğer bir haber ağı Gazeta Dita, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini "Türkiye Arnavutluk'a 'önemli sayıda' kamikaze insansız hava aracı vermeye hazır" haberi manşete taşıdı. Arnavutluk ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süre önce kurulduğunun üzerinde duruldu.

BALKAN BASININDA İLGİ BÜYÜK

Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinin ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temasları sürüyor. Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti sontası Sırbistan'a gidişi Sırp basınında ilgiyle takip edildi.

"İLİŞKİLER YENİ İVME KAZANMALI"

Sırbistan'ın en popüler haber sitelerinden Blic, Başkan Erdoğan'ın dış politikada Balkanları her zaman ayrıcalıklı tuttuğuna dikkat çekerek "Erdoğan'dan son beş yılda 4. Sırbistan ziyareti" başlığı üzerinden haberi gördü. Siyasi, ekonomik ve güvenlik gibi konuların konuşulacağı kaydedilirken, 'Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni ivme kazanması gerektiği' yorumu yapıldı.

Hırvatistan'ın önde gelen haber sitelerinde Index.hr, Erdoğan'ın Balkan ziyaretini "Balkanların en büyük camisi Tiran'da açıldı. Türkler tarafından finanse edildi ve Erdoğan açılışını yaptı" başlığıyla kaydetti. Haberin içeriğinde Erdoğan'ın diplomatik temaslarına yer verilirken, caminin kapasitesi ve diğer özellikleri ise geniş yer buldu.

"SIRBİSTAN İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK"

Sırbistan'ın önemli haber sitelerinde Kurir, Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini "Sırbistan için siyasi ve ekonomik önemi büyük" manşetiyle değerlendirdi. Türkye'nin Sırbistan için 'ekonomik anlamda da en önemli ortağı olduğuna' dikkat çekildi. Siyasi Analist Srda Granovac'ın Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdiği haberde Granovac, "Türkiye kesinlikle bölgesel bir güç haline geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası ilişkilerde önemli bir yetkiye sahip. Kendisi hem Doğu'da hem de Batı'da saygı duyulan bir kişi ve tabii ki onun gelişi de diğer şeylerin yanı sıra çok önemli. Sırbistan ile Türkiye arasında var olan bazı ihtilaflı konuları, yani Kosova ve Metohija'daki Arnavutların silahlandırılması meselesini tartışmak için bir fırsat olacak, ama aynı zamanda anlaşmanın olduğu ve anlaşmanın olduğu yerde siyasi konularda işbirliğini tartışmak ve derinleştirmek için de bir fırsat olacak" dedi.

TÜRKİYE SIRBİSTAN İŞ FORUMUNA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Sırbistan Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirecek Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na iştirak edecek.Aleksandar Vucic ile anlaşmaların imza törenine katılıp ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Başkan Erdoğan, Vucic'in vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucictarafından karşılandı