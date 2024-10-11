İran’dan Körfez ülkelerine uyarı: İsrail’e yardım etmeyin yoksa...

İşgalci İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımı, Lübnan, Suriye ve İran'a taşımasının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısının misillemesi İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'le ile 7 hafta sonra yaptığı telefon konuşmasının ardından geleceği tahmin ediliyor.

İsrail'in saldırısına karşılık, teyakkuzda bekleyen İran'dan Körfez ülkelerine bir tehdit geldi. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre İran, İsrail'in sivil altyapısına yıkıcı saldırılarla karşılık vereceği ve saldırıyı kolaylaştıran herhangi bir Arap devletine misillemede bulunacağı konusunda uyarıda bulundu.

WSJ'a konuşan Arap yetkililer, Tahran'ın, petrol zengini Arap Körfez ülkelerini ve Ortadoğu'daki diğer Amerikan müttefiklerini, bu ülkelerin toprakları veya hava sahaları İran'a saldırı için kullanılırsa hedef almakla tehdit ettiğini söyledi.

HEPSİ ABD ÜLKELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Geçtiğimiz hafta Tahran'dan gelebilecek olası bir saldırıyı önlemek amacıyla düzenlenen acil toplantıda, Suudi Arabistan ve BAE'nin de aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri, İran'a yönelik olası saldırılarda kendi topraklarının veya hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair söz vermişlerdi.

Habere göre İran'ın tehdit ettiği ülkeler arasında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar bulunuyor ve bu ülkelerin hepsi ABD askerlerine ev sahipliği yapıyor.

"PETROL TESİSLERİ VURULABİLİR"

Arap yetkililer, İran tehditlerinin belirsiz olmasına rağmen, enerji zengini Basra Körfezi ülkelerinde, uzun süredir Amerikan güvenlik şemsiyesi tarafından korunduğu düşünülen petrol tesislerinin vurulabileceği endişesini artırdığını belirtti. Yetkililer, bu ülkelerin Biden yönetimine askeri altyapılarının ya da hava sahalarının ABD ya da İsrail tarafından İran'a karşı herhangi bir saldırı operasyonunda kullanılmasını istemediklerini söylediğini aktardı.

ABD TETİKTE

ABD, işgalci İsrail'in İran'a karşı kendini savunma hakkını destekliyor ancak Gazze Şeridi'nde yıkıcı bir savaşı yürütmesinin ardından, soykırımın bölgeye yayılmasını önlemek için misillemenin sınırlı olması gerektiği yönünde baskı yapıyor.

Tehditkar mesajlar, İsrail ile İran arasındaki karşı saldırının kontrolden çıkması durumunda ABD için risklerin altını çiziyor. ABD yetkilileri , Orta Doğu'da konuşlandırdığı savaş uçaklarının sayısını artırmak ve Abraham Lincoln uçak gemisi muharebe grubunu bölgede tutmak da dahil olmak üzere bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirdiklerini söyledi.

KABİNEDEN KARAR ÇIKMADI

İsrail'in İran'a vereceği yanıt için bir taraftan senaryolar tartışılırken Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail Güvenlik ve Siyasi Kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında gece yaklaşık 4 saat süren oturumunun ardından İran'a yapılacak saldırıya ilişkin karar alınamadı, oylama yapılmadı.