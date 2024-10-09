Türkiye'den işgalci Bakan Katz'a sert tepki! " Başarısız bir psikolojik harekat girişimi"

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki geldi.

"ADALET ÖNÜNDEKİ SAVUNMASINI BEKLİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama | Fotoğraf-A Haber

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."