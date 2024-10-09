09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri

Türkiye'den işgalci Bakan Katz'a sert tepki! " Başarısız bir psikolojik harekat girişimi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 19:31 Güncelleme: 09.10.2024 20:01
ABONE OL
Türkiye’den işgalci Bakan Katz’a sert tepki! Başarısız bir psikolojik harekat girişimi

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." diyerek Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğu mesajını verdi.

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki geldi.

"ADALET ÖNÜNDEKİ SAVUNMASINI BEKLİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama | Fotoğraf-A HaberDışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama | Fotoğraf-A Haber

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör