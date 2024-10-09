ABD Başkanı Biden katil Netanyahu ile görüştü! 1 saat sürdü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalar sonra ilk kez telefonda görüştü. Görüşme, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını genişletmesi ve İran'ın son balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceğini değerlendirmesinin ardından gerçekleşti. Görüşmede İran'a yapılacak muhtemel misilleme hakkında detaylar konuşuldu. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

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