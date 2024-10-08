Nijerya’da kaçak petrol operasyonu! 15 tesis imha edildi

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

15 TESİS İMHA EDİLDİ



Danjuma, operasyonlarda 15 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini duyurdu.



Operasyonlarda petrol taşıyan 11 tanker ve birkaç teknenin ele geçirildiğini aktaran Danjuma, 115 bin litre çalınan petrolün de ele geçirildiğini kaydetti.