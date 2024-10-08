Eski General Eiland'dan İsrail eleştirisi: "Askeri baskı kurtuluşu sağlamaz"

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail basınına konuşan Eiland, ülkesinin Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek "Hamas ve Hizbullah'ın teslim olmayacağını ve her zaman savaşmaya devam edenlerin olacağını" söyledi.

"ASKERİ BASKININ TEK BAŞINA KURTULUŞU SAĞLAYABİLECEĞİNE İNANMAYA DEVAM ETMEK TALİHSİZLİKTİR"

İki cephede savaşı sürdürmenin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ve siyasi çözümlere kapı açmanın akıllıca olacağını vurgulayan Eiland, "Gazze ve Lübnan'da askeri baskının tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" şeklinde konuştu.