Kassam sözcüsü çağrısı sonrasında İsrail’de siteler hacklendi

İsrail Kanal 14 Televizyonunun haberine göre, hackerlar büyük kulüpler ile basketbol, hentbol ve yüzme federasyonlarının internet sitelerine sızdı.



SPOR SİTELERİ HEDEF ALINDI



Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.

"Savaş başladı, hazırlanın"



Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.

Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.